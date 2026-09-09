РФ атакувала шість районів Київщини, спалахнули пожежі

Які райони потрапили під удар

Ворог атакував одразу шість районів області. Під ударом опинилися:

Білоцерківський район

Броварський район

Бориспільський район

Фастівський район

Обухівський район

Бучанський район

Пожежа на підприємстві у Білій Церкві

Унаслідок удару безпілотника спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості Білої Церкви.

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце події та цілу ніч ліквідовували наслідки обстрілу. Наразі пожежу вдалося локалізувати.

Гасити вогонь заважали часті повітряні тривоги та загроза повторних російських ударів по регіону.

Тим часом росіяни завдали удару і по Дніпру - у місті спалахнуло кілька пожеж, зокрема на складі з будівельними матеріалами та в приватному будинку.

З-під завалів пошкодженої будівлі рятувальники дістали трьох людей, двох із них згодом госпіталізували.

Нагадаємо, цієї ж ночі безпілотники атакували міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою в Одеській області.