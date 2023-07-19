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РФ атакувала "Шахедами" Житомирську область та Херсон: є "прильоти"

Фото: Херсон та Житомирську область окупанти обстріляли Шахедами 19 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські дрони-камікадзе атакували вночі Херсон, а вже під ранок - Житомирську область. Не обійшлось без "прильотів".

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки атак.

Херсон

Близько 2:00 зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні міста. Через удари сталася пожежа у будинку культури, а також пошкоджено двоповерхівку.

"Працівникам ДСНС вдалося врятувати 89-річну жінку, котра опинилася під завалами власної оселі", - розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, лікарі на місці надали постраждалій меддопомогу, її стан - задовільний.

Житомирська область

Сьогодні під ранок ворог атакував Житомирську область дронами-камікадзе.

За попередньою інформацією, як розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств.

"Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється", - додав він.

Обстріл України 19 липня

Вночі РФ здійснила чергову масовану атаку по Україні, використавши різного виду ракети - "Калібри", "Онікси", Х-22, Х-59 та дрони-камікадзе, загалом 31 ракета та 32 дрони. Вибухи було чути в Одесі, Кропивницькому, Києві, працювала ППО. Вдалося знищити 14 ракет та 23 БПЛА. Детальніше про наслідки обстрілу – у матеріалі РБК-Україна.

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