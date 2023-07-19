РФ атаковала "Шахедами" Житомирскую область и Херсон: есть "прилеты"

Херсон

Около двух часов зафиксировано попадание в Шуменском микрорайоне города. Из-за ударов произошел пожар в доме культуры, а также повреждена двухэтажка.

"Работникам ГСЧС удалось спасти 89-летнюю женщину, которая оказалась под завалами собственного дома", - рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, врачи на месте оказали пострадавшей медпомощь, ее состояние - удовлетворительное.

Житомирская область

Сегодня под утро враг атаковал Житомирскую область дронами-камикадзе.

По предварительной информации, как рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект, есть повреждение частных домохозяйств.

"Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Пока информации о наличии жертв нет, информация о масштабах повреждений уточняется", - добавил он.

Обстрел Украины 19 июля

Ночью РФ совершила очередную массированную атаку по Украине, использовав разного вида ракеты - "Калибры", "Ониксы", Х-22, Х-59 и дроны-камикадзе, в общей сложности 31 ракета и 32 дрона. Взрывы были слышны в Одессе, Кропивницком, Киеве, работала ПВО. Удалось уничтожить 14 ракет и 23 БПЛА. Подробнее о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.