РФ атакувала "Шахедами" південь України: є влучання по інфраструктурі у двох областях

Російські терористи вночі 22 грудня вкотре атакували південь України дронами-камікадзе "Шахед". Ворог поцілив в об'єкти інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.
Як повідомляється, підрозділами протиповітряної оборони було знищено 17 БПЛА типу Shahed-131/136, випущених з тимчасово окупованого Криму.
Так, 10 дронів знищено у Миколаївській області, 4 безпілотники - у Херсонській, ще 3 - в Одеській.
Однак, не обійшлося без влучань. Зокрема, у Миколаївській області на одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано.
Люди не постраждали.
В Одеській області ворог знов намагався поцілити по припортовій інфраструктурі, але сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно.
Втім, уламками збитого БПЛА пошкоджено зерносховище, сталося займання, яке швидко приборкали співробітники підприємства. Постраждалих також не зафіксовано.
Ще з вечора 21 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух "Шахедів". Відомо, що вибухи через роботу ППО чули у столиці, Київській, Одеській та Хмельницькій областях.
У Києві впали уламки дрона на багатоповерхівку, виникла пожежа. Це сталося у Соломʼянському районі. Крім того, є також пошкодження через уламки у Дарницькому та Голосіївському районах.
У столиці через нічну атаку постраждали двоє людей, одного чоловіка госпіталізували.
Загалом російські окупанти випустили по Україні 28 дронів-камікадзе в ніч на 22 грудня. Сили ППО збили 24 з них.
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