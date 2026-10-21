РФ атакувала село під Харковом: пошкоджені будинки, є жертви, серед постраждалих діти

За його словами, цієї ночі Коротич перебувало під масованою атакою дронів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 13 приватних будинків, авто та вогнем було знищено господарську споруду.

"Внаслідок атаки загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік. Найщиріші співчуття рідним та близьким. Ще 11 людей зазнали гострої реакції на стрес, серед яких 2-місячний хлопчик та 8-річна дівчинка. Всім була надана необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов додав, що всі екстрені служби працювали в посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки атаки.