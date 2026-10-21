UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

РФ атакувала село під Харковом: пошкоджені будинки, є жертви, серед постраждалих діти

06:05 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: всі екстрені служби працювали в посиленому режимі (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Росіяни в ніч на 21 жовтня атакували село Коротич під Харковом. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження, а також є жертви та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, цієї ночі Коротич перебувало під масованою атакою дронів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 13 приватних будинків, авто та вогнем було знищено господарську споруду.

"Внаслідок атаки загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік. Найщиріші співчуття рідним та близьким. Ще 11 людей зазнали гострої реакції на стрес, серед яких 2-місячний хлопчик та 8-річна дівчинка. Всім була надана необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов додав, що всі екстрені служби працювали в посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки атаки.

Інші обстріли

Нагадаємо, 19 жовтня росіяни вдарили дроном по парку в Новій Водолазі Харківської області. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, серед них - двоє дітей.

Також ми писали, що вранці 16 жовтня ворог масовано атакував Харків. Під ударом опинилися чотири райони міста, було пошкоджено ринок, а близько 280 тисяч абонентів залишилися без світла.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ХарківВійна в Україні