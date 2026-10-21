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РФ атаковала деревню под Харьковом: повреждены дома, есть жертвы, среди пострадавших дети

06:05 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: все экстренные службы работали в усиленном режиме (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Россияне в ночь на 21 октября атаковали деревню Коротич под Харьковом. В результате вражеских обстрелов зафиксированы повреждения, а также жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, этой ночью Коротич находился под массированной атакой дронов. В результате обстрела повреждены 13 частных домов, авто и огнем было уничтожено хозяйственное сооружение.

"В результате атаки погибли 81-летняя женщина и 83-летний мужчина. Самые искренние соболезнования родным и близким. Еще 11 человек подверглись острой реакции на стресс, среди которых 2-месячный мальчик и 8-летняя девочка. Всем была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что все экстренные службы работали в усиленном режиме, ликвидируя последствия атаки.

Другие обстрелы

Напомним, 19 октября россияне ударили дроном по парку Новой Водолаги Харьковской области. В результате атаки погибли 6 человек, среди них - двое детей.

Также мы писали, что утром 16 октября враг массировано атаковал Харьков. Под ударом оказались четыре района, был поврежден рынок, а около 280 тысяч абонентов остались без света.

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