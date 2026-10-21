РФ атаковала деревню под Харьковом: повреждены дома, есть жертвы, среди пострадавших дети

По его словам, этой ночью Коротич находился под массированной атакой дронов. В результате обстрела повреждены 13 частных домов, авто и огнем было уничтожено хозяйственное сооружение.

"В результате атаки погибли 81-летняя женщина и 83-летний мужчина. Самые искренние соболезнования родным и близким. Еще 11 человек подверглись острой реакции на стресс, среди которых 2-месячный мальчик и 8-летняя девочка. Всем была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что все экстренные службы работали в усиленном режиме, ликвидируя последствия атаки.