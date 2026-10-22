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РФ атакувала ринок у Лозовій: двоє загиблих і 17 постраждалих

12:36 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Медики і ДСНС уже працюють на місці удару (dsns.gov.ua)

22 жовтня російські загарбники завдали удару по Лозовій, що в Харківській області. Ворог цілеспрямовано атакував місцевий ринок.

Про це заявив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Окупанти вдарили по ринку в Лозовій. На цю хвилину, за попередніми даними, відомо про двох загиблих людей", - написав Синєгубов.

Окрім того, ще 17 цивільних постраждали.

За його словами, наразі на місці ворожого удару працюють медики, рятувальники ДСНС, а також правоохоронці.

Варто зазначити, що за кілька хвилин до цього російські окупанти здійснили повітряний напад на Основ'янський район.

Синєгубов заявив, що всі подробиці наразі уточнюються та будуть оголошені згодом.

Атаки Росії на Харків і область 21 жовтня

Минулої доби внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще 15 осіб дістали поранення. Серед постраждалих - троє дітей.

У селі Лиманівка Лозівської громади загинула 42-річна жінка, а 13-річний хлопчик зазнав поранень. Ще восьмеро людей, зокрема 10-річний хлопчик, пережили гостру реакцію на стрес.

У Дергачах поранення дістала 46-річна жінка. У селищі Високий постраждали 35-річна жінка та п'ятирічна дівчинка. У селі Піски-Радьківські Борівської громади поранено 47-річного чоловіка, у селищі Слатине Дергачівської громади - 40-річного чоловіка, а в Ізюмі - 53-річну жінку.

У Харкові російські війська атакували безпілотниками Основ'янський, Шевченківський і Слобідський райони.

Для ударів по Харківській області противник застосував різні види озброєння:

  • 2 ракети;
  • 4 БпЛА типу "Молнія";
  • 5 FPV-дронів;
  • 120 безпілотників, тип яких встановлюють.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури.

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ХарківВійна Росії проти України