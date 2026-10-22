Після переговорів РФ завдала три удари балістикою, випущено 21 ракету, - Зеленський

Росія випустила по Києву 21 балістичну ракету трьома хвилями з вечора. Є двоє загиблих та десятки поранених, серед яких діти. Пошкоджено навіть монастир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.

Наслідки обстрілу Києва

"На жаль, у місті значна кількість влучань і пошкоджень: звичайні будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства", - написав Зеленський.

За його словами, усюди працюють екстрені служби. Цієї ночі під російськими ударами були дванадцять областей.

Президент повідомив, що у Києві та регіонах поранені 34 людини, серед них п'ятеро дітей. Наразі відомо про двох загиблих.

"Фактично одразу після чергових переговорів Росія завдала показового удару. Це означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається", - наголосив Зеленський.

"Важливо і надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб закінчити цю війну. Але коли російська балістика - відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію, щоб були інші кроки - кроки на припинення вбивств", - написав президент.

Він назвав, що саме потрібно: посилення ППО та швидке постачання ракет, здатність знищити пускові установки балістичних ракет і санкції за війну.

"Я вдячний усім, хто саме так сприймає ситуацію та визнає реальність. Агресор заслуговує на відповідне ставлення. Україна заслуговує на підтримку. Життя людей заслуговує на захист", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що вранці 22 жовтня через атаку у Києві обмежили рух Південним мостом з правого на лівий берег.