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РФ атакувала припортову інфраструктуру в Херсонській області: є загиблі та поранені

Фото: в Херсонській області атакована припортова інфраструктура (t.me dsns_telegram 3 )
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія атакувала будинки та припортову інфраструктуру у Херсонській області. Є загиблі та поранені внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА у Telegram.

Минулої доби російські війська атакували понад 10 населених пунктів у Херсонській області, а також місто Херсон.

Окупанти поцілили у житлові квартали у Херсонській області, зокрема пошкоджено  багатоповерхівку та вісім приватних будинків.

Як зазначила Херсонська ОВА, були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру. Пошкоджене складське приміщення, господарські споруди, гараж та чотири приватних автомобілі.

Через російські обстріли у Херсонській області загинули дві людини, ще двоє осіб отримали поранення.

 

Ситуація у Херсонській області

Частина Херсонської області була окупована росіянами на початку повномасштабного вторгнення. ЗСУ звільнили Херсон та правобережну частину області восени 2022 року.

Зараз російські війська атакують Херсон та звільнені населені пункти майже щоденно. Так, 17 травня окупанти скинули вибухівку на Станіслав. Під удар потрапила машина, в якій їхав начальник місцевої військової адміністрації.

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