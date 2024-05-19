РФ атакувала припортову інфраструктуру в Херсонській області: є загиблі та поранені

Ситуація у Херсонській області

Частина Херсонської області була окупована росіянами на початку повномасштабного вторгнення. ЗСУ звільнили Херсон та правобережну частину області восени 2022 року.

Зараз російські війська атакують Херсон та звільнені населені пункти майже щоденно. Так, 17 травня окупанти скинули вибухівку на Станіслав. Під удар потрапила машина, в якій їхав начальник місцевої військової адміністрації.

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