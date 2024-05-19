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РФ атаковала припортовую инфраструктуру в Херсонской области: есть погибшие и раненые

Фото: в Херсонской области атакована припортовая инфраструктура (t.me dsns_telegram 3 )
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия атаковала дома и припортовую инфраструктуру в Херсонской области. Есть погибшие и раненые в результате обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.

За прошедшие сутки российские войска атаковали более 10 населенных пунктов в Херсонской области, а также Херсон.

Оккупанты попали в жилые кварталы в Херсонской области, в том числе повреждены многоэтажки и восемь частных домов.

Как отметила Херсонская ОВА, были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру. Повреждены складские помещения, хозяйственные постройки, гараж и четыре частных автомобиля.

Из-за российских обстрелов в Херсонской области погибли два человека, еще два человека получили ранения.

 

 

 

Ситуация в Херсонской области

Часть Херсонской области была оккупирована россиянами в начале полномасштабного вторжения. ВСУ освободили Херсон и правобережную часть области осенью 2022 года.

Сейчас российские войска атакуют Херсон и освобожденные населенные пункты почти ежедневно. Так, 17 мая оккупанты сбросили взрывчатку на Станислав. Под удар попала машина, в которой ехал начальник местной военной администрации.

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