РФ атакувала припортову інфраструктуру в Херсонській області: є загиблі та поранені

Російська армія атакувала будинки та припортову інфраструктуру у Херсонській області. Є загиблі та поранені внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА у Telegram.

Через російські обстріли у Херсонській області загинули дві людини, ще двоє осіб отримали поранення.

Як зазначила Херсонська ОВА, були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру. Пошкоджене складське приміщення, господарські споруди, гараж та чотири приватних автомобілі.

Окупанти поцілили у житлові квартали у Херсонській області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та вісім приватних будинків.

Минулої доби російські війська атакували понад 10 населених пунктів у Херсонській області, а також місто Херсон.

Ситуація у Херсонській області

Частина Херсонської області була окупована росіянами на початку повномасштабного вторгнення. ЗСУ звільнили Херсон та правобережну частину області восени 2022 року.

Зараз російські війська атакують Херсон та звільнені населені пункти майже щоденно. Так, 17 травня окупанти скинули вибухівку на Станіслав. Під удар потрапила машина, в якій їхав начальник місцевої військової адміністрації.

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