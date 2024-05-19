ua en ru
Нд, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ атакувала припортову інфраструктуру в Херсонській області: є загиблі та поранені

Херсон, Неділя 19 травня 2024 09:15
UA EN RU
РФ атакувала припортову інфраструктуру в Херсонській області: є загиблі та поранені Фото: в Херсонській області атакована припортова інфраструктура (t.me dsns_telegram 3 )
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія атакувала будинки та припортову інфраструктуру у Херсонській області. Є загиблі та поранені внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА у Telegram.

Минулої доби російські війська атакували понад 10 населених пунктів у Херсонській області, а також місто Херсон.

Окупанти поцілили у житлові квартали у Херсонській області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та вісім приватних будинків.

Як зазначила Херсонська ОВА, були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру. Пошкоджене складське приміщення, господарські споруди, гараж та чотири приватних автомобілі.

Через російські обстріли у Херсонській області загинули дві людини, ще двоє осіб отримали поранення.

Ситуація у Херсонській області

Частина Херсонської області була окупована росіянами на початку повномасштабного вторгнення. ЗСУ звільнили Херсон та правобережну частину області восени 2022 року.

Зараз російські війська атакують Херсон та звільнені населені пункти майже щоденно. Так, 17 травня окупанти скинули вибухівку на Станіслав. Під удар потрапила машина, в якій їхав начальник місцевої військової адміністрації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Хто і де може вручати повістки: що каже новий закон про мобілізацію
Хто і де може вручати повістки: що каже новий закон про мобілізацію
DAILY
Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому
Уляна Безпалько, Юлія Акимова Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому