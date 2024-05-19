РФ атаковала припортовую инфраструктуру в Херсонской области: есть погибшие и раненые

Российская армия атаковала дома и припортовую инфраструктуру в Херсонской области. Есть погибшие и раненые в результате обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.

За прошедшие сутки российские войска атаковали более 10 населенных пунктов в Херсонской области, а также Херсон.

Оккупанты попали в жилые кварталы в Херсонской области, в том числе повреждены многоэтажки и восемь частных домов.

Как отметила Херсонская ОВА, были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру. Повреждены складские помещения, хозяйственные постройки, гараж и четыре частных автомобиля.

Из-за российских обстрелов в Херсонской области погибли два человека, еще два человека получили ранения.