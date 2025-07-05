РФ атакувала прифронтове селище Харківської області: були пожежі, зруйновано будівлю

Обстріли Харківської області

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Харківську область. Зокрема, вчора ворог атакував дронами Чугуїв і Куп'янськ. Унаслідок атаки було 5 постраждалих, серед них одна дитина.

Сьогодні вранці стало відомо, що через вчорашню атаку РФ по Чугуєву, частина міста залишилася без світла. Для відновлення електропостачання задіяли максимальну кількість техніки та енергетиків.

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