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РФ атаковала прифронтовой поселок Харьковской области: были пожары, разрушено здание

Фото: пожар в селе Приколотное из-за обстрела РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня днем, 5 июля, россияне обстреляли КАБами прифронтовой поселок Харьковской области. В результате атаки были пожары, есть повреждения домов и авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Сегодня днем российская авиация дважды ударила управляемыми авиабомбами по поселку Приколотное, Ольховатская громада, Купянский район", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники уточнили, что в результате попаданий:

  • горели складское помещение, нежилое здание и дрова общей площадью 850 квадратных метров;
  • разрушено еще одно складское здание;
  • повреждены грузовые автомобили и частный жилой дом.
Фото: последствия атаки авиабомбами по прифронтовому селу (t.me/dsns_telegram)

"На месте работали 14 спасателей и 3 единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС", - добавили чрезвычайники.

Также известно, что обошлось без пострадавших.

Обстрелы Харьковской области

Напомним, что российские оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область. В частности, вчера враг атаковал дронами Чугуев и Купянск. В результате атаки было 5 пострадавших, среди них один ребенок.

Сегодня утром стало известно, что из-за вчерашней атаки РФ по Чугуеву, часть города осталась без света. Для восстановления электроснабжения задействовали максимальное количество техники и энергетиков.

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