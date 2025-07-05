РФ атаковала прифронтовой поселок Харьковской области: были пожары, разрушено здание

Обстрелы Харьковской области

Напомним, что российские оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область. В частности, вчера враг атаковал дронами Чугуев и Купянск. В результате атаки было 5 пострадавших, среди них один ребенок.

Сегодня утром стало известно, что из-за вчерашней атаки РФ по Чугуеву, часть города осталась без света. Для восстановления электроснабжения задействовали максимальное количество техники и энергетиков.

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