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РФ атакувала прифронтове селище Харківської області: були пожежі, зруйновано будівлю

Субота 05 липня 2025 18:36
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РФ атакувала прифронтове селище Харківської області: були пожежі, зруйновано будівлю Фото:
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні вдень, 5 липня, росіяни обстріляли КАБами прифронтове селище Харківської області. Внаслідок атаки були пожежі, є пошкодження будинків і авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Сьогодні вдень російська авіація двічі вдарила керованими авіабомбами по селищу Приколотне, Вільхуватська громада, Куп'янський район", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники уточнили, що в результаті влучань:

  • горіли складське приміщення, нежитлова будівля та дрова загальною площею 850 квадратних метрів;
  • зруйновано ще одну складську будівлю;
  • пошкоджені вантажні автомобілі та приватний житловий будинок.
Фото: наслідки атаки авіабомбами по прифронтовому селу (t.me/dsns_telegram)

"На місці працювали 14 рятувальників та 3 одиниці техніки, зокрема медичний розрахунок ДСНС", - додали надзвичайники.

Також відомо, що обійшлося без постраждалих.

Обстріли Харківської області

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Харківську область. Зокрема, вчора ворог атакував дронами Чугуїв і Куп'янськ. Унаслідок атаки було 5 постраждалих, серед них одна дитина.

Сьогодні вранці стало відомо, що через вчорашню атаку РФ по Чугуєву, частина міста залишилася без світла. Для відновлення електропостачання задіяли максимальну кількість техніки та енергетиків.

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