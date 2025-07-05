РФ атаковала прифронтовой поселок Харьковской области: были пожары, разрушено здание
Сегодня днем, 5 июля, россияне обстреляли КАБами прифронтовой поселок Харьковской области. В результате атаки были пожары, есть повреждения домов и авто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
"Сегодня днем российская авиация дважды ударила управляемыми авиабомбами по поселку Приколотное, Ольховатская громада, Купянский район", - говорится в сообщении.
Чрезвычайники уточнили, что в результате попаданий:
- горели складское помещение, нежилое здание и дрова общей площадью 850 квадратных метров;
- разрушено еще одно складское здание;
- повреждены грузовые автомобили и частный жилой дом.
"На месте работали 14 спасателей и 3 единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС", - добавили чрезвычайники.
Также известно, что обошлось без пострадавших.
Обстрелы Харьковской области
Напомним, что российские оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область. В частности, вчера враг атаковал дронами Чугуев и Купянск. В результате атаки было 5 пострадавших, среди них один ребенок.
Сегодня утром стало известно, что из-за вчерашней атаки РФ по Чугуеву, часть города осталась без света. Для восстановления электроснабжения задействовали максимальное количество техники и энергетиков.
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