РФ атакувала Полтавську область дронами "Герань", є руйнування

Російська армія в ніч на четвер, 30 січня, атакувала територію України ударними дронами. Зафіксовано руйнування у Полтавській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавську ОВА.
За даними Полтавської ОВА, внаслідок падіння дрона "Герань-2" була зруйнована конюшня. Обійшлося без постраждалих серед людей.
Наразі уточнюється інформація щодо. Руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовано.
Нагадаємо, російська армія атакувала Полтавську область у ніч на 25 січня. У Лубенському районі внаслідок падіння БПЛА "Герань-2" на відкриту територію частково пошкоджено п'ять приватних будинків та паркан.
В ніч на четвер, 30 січня, російська армія вже традиційно запустила по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у низці областей.
Однак ворог завдав удар по одній з багатоповерхівок міста Суми. Внаслідок влучання дрону зруйновано квартири. За даними ОВА, кількість жертв нічної атаки зросла до чотирьох. Ще дев'ять осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них дитина.
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