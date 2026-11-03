РФ атакувала підстанцію, критично важливу для роботи Хмельницької АЕС, - Шмигаль

Раніше РБК-Україна писало, що Росія планує вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України та спричинити масштабну гуманітарну кризу. Головними цілями для ударів ворог обрав Київ, Харків та Одесу.

Крім того, Росія відновила удари по українській енергетиці, через що перебої зі світлом вже почалися у Києві та ряді регіонів напередодні опалювального сезону.

Також стало відомо, що під час масованої російської атаки 13-14 травня над Південноукраїнською, Рівненською та Чорнобильською атомними електростанціями зафіксували понад 160 безпілотників.