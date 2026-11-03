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РФ атаковала подстанцию, критически важную для работы Хмельницкой АЭС, - Шмыгаль

20:54 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Россия ударила по критически важной подстанции, обеспечивающей работу Хмельницкой АЭС. Это чревато ядерной безопасностью всей Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля после встречи с послами стран G7, ЕС и NB8.

Россия била по подстанции Хмельницкой АЭС

Шмыгаль проинформировал партнеров о сегодняшнем массированном обстреле Украины.

"Россия применила 289 дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Основными целями вновь стали объекты энергетики - электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии", - говорит он.

Министр отметил, что враг направил три дрона по подстанции, критически важной для стабильной работы Хмельницкой АЭС.

"Такие действия создают угрозу не только Украине, но и ядерной безопасности всей Европы. Это серьезный шаг эскалации, о котором мы проинформировали МАГАТЭ", - отметил он.

Шмигаль сообщил, что Украина ожидает ответной реакции международных партнеров на удары РФ по инфраструктуре, что обеспечивает стабильную работу украинских АЭС.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия планирует вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины и устроить масштабный гуманитарный кризис. Главными целями для ударов враг избрал Киев, Харьков и Одессу.

Кроме того, Россия возобновила удары по украинской энергетике, из-за чего перебои со светом уже начались в Киеве и ряде регионов в преддверии отопительного сезона.

Также стало известно, чтово время массированной атаки 13-14 мая над Южноукраинской, Ровенской и Чернобыльской атомными электростанциями зафиксировали более 160 беспилотников.

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