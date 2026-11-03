РФ атаковала подстанцию, критически важную для работы Хмельницкой АЭС, - Шмыгаль

Ранее РБК-Украина писало, что Россия планирует вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины и устроить масштабный гуманитарный кризис. Главными целями для ударов враг избрал Киев, Харьков и Одессу.

Кроме того, Россия возобновила удары по украинской энергетике, из-за чего перебои со светом уже начались в Киеве и ряде регионов в преддверии отопительного сезона.

Также стало известно, чтово время массированной атаки 13-14 мая над Южноукраинской, Ровенской и Чернобыльской атомными электростанциями зафиксировали более 160 беспилотников.