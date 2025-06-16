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РФ атакувала один з районів Київської області: пошкоджено будинок, є постраждалий

Фото: наслідки атаки РФ по Обухівському району Київської області (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 16 червня РФ атакує Київську область дронами. В одному з районів є пошкодження та постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської ОВА Миколи Калашника.

Він уточнив, що пошкодження зафіксовано в Обухівському районі. Зокрема, пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Крім того, постраждав 60-річний чоловік.

"На жаль, в Обухівському районі поранення отримав чоловік 60 років. У нього різані рани руки та обличчя. Медична допомога надана на місці", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки атаки РФ по Обухівському району Київської області (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Микола Калашник додав, що більш детальна інформація буде згодом.

Також він попередив, що атака РФ триває, тож закликав українців бути в укриттях.

Обстріли Київської області

Зазначимо, що Росія регулярно намагається атакувати дронами територію Київської області. Крім того, періодично використовує ракети.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 10 червня Росія вкотре обстріляла регіон дронами. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено десятки приватних будинків, авто, ангарів, а також постраждала людина.

Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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