РФ атаковала один из районов Киевской области: поврежден дом, есть пострадавший

Он уточнил, что повреждения зафиксированы в Обуховском районе. В частности, поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Кроме того, пострадал 60-летний мужчина.

"К сожалению, в Обуховском районе ранения получил мужчина 60 лет. У него резаные раны руки и лица. Медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.

Фото: последствия атаки РФ по Обуховскому району Киевской области (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Николай Калашник добавил, что более подробная информация будет позже.

Также он предупредил, что атака РФ продолжается, поэтому призвал украинцев быть в укрытиях.