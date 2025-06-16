РФ атаковала один из районов Киевской области: поврежден дом, есть пострадавший

В ночь на 16 июня РФ атакует Киевскую область дронами. В одном из районов есть повреждения и пострадавший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской ОВА Николая Калашника.
Он уточнил, что повреждения зафиксированы в Обуховском районе. В частности, поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Кроме того, пострадал 60-летний мужчина.
"К сожалению, в Обуховском районе ранения получил мужчина 60 лет. У него резаные раны руки и лица. Медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.
Николай Калашник добавил, что более подробная информация будет позже.
Также он предупредил, что атака РФ продолжается, поэтому призвал украинцев быть в укрытиях.
Отметим, что Россия регулярно пытается атаковать дронами территорию Киевской области. Кроме того, периодически использует ракеты.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 10 июня Россия в очередной раз обстреляли регион дронами. В результате вражеской атаки были повреждены десятки частных домов, авто, ангаров, а также пострадал человек.
Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.