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РФ атакувала Одеський район дронами: загорівся будинок, є постраждалі

Фото: служби вже працюють над ліквідацією наслідків атаки (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 22 лютого, російські окупанти атакували Одеський район дронами. Після атаки було зафіксовано пожежі, відомо про щонайменше трьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок удару сталося загорання приватного будинку. Постраждало три людини", - йдеться у повідомленні о 23:18.

Кіпер додав, що над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, що цієї ночі від ворожої атаки постраждав також Кривий Ріг. Росіяни завдали по місту ракетного удару, ймовірно, балістикою. Внаслідок цього відомо про пошкодження інфраструктурного об'єкта, пожежу, двох постраждалих та загиблого чоловіка.

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