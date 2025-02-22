РФ атаковала Одесский район дронами: загорелся дом, есть пострадавшие

Напомним, что этой ночью от вражеской атаки пострадал также Кривой Рог. Россияне нанесли по городу ракетный удар, вероятно, баллистикой. Вследствие этого известно о повреждении инфраструктурного объекта, пожаре, двух пострадавших и погибшем мужчине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.