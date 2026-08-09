РФ атакувала німецьке підприємство "Кромберг енд Шуберт" на Житомирщині

Раніше російські удари вже призводили до знищення великих складів та виробничих об'єктів українських і міжнародних компаній.

Зокрема, у ніч на 5 серпня російська атака знищила склад готової продукції Japan Tobacco International (JTI) у Київській області. У компанії заявили, що серед працівників постраждалих не було.

Крім того, РФ зруйнувала склад та офіс Delta Plus Ukraine, який був найбільшим в Україні складом засобів індивідуального захисту. У компанії повідомили, що втратили майно та запаси, які накопичували роками. Коли підприємство зможе відновити роботу, наразі невідомо.