РФ атаковала немецкое предприятие "Кромберг энд Шуберт" в Житомирской области

Что известно о повреждениях

По данным предприятия, в течение последних суток его производственные мощности и инфраструктура получили значительные повреждения и масштабные разрушения.

"Кромберг энд Шуберт Житомир" работает в регионе уже 11 лет. Предприятие имеет 100% германские инвестиции и обеспечивает работой около 3 500 человек.

В компании подчеркнули, что в результате атаки никто из работников не пострадал.

Из-за значительного уровня повреждений предприятие вынуждено временно приостановить работу на неопределенный срок. Когда само производство сможет возобновиться, пока неизвестно.

Возможные сроки обновления определят после завершения технической оценки и установления полного объема необходимых работ.

Что говорят в Житомирской ОВА

По словам Виталия Бунечко, последствия атаки локализовали силы ГСЧС. На месте также работает следственно-оперативная группа правоохранителей.

Областная военная администрация совместно с органами местного самоуправления уже ищет возможные пути помощи стратегическому инвестору.

Власти области заинтересованы в сохранении работы предприятия, поддержании его коллектива и создании условий для скорейшего обновления.