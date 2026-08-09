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РФ атаковала немецкое предприятие "Кромберг энд Шуберт" в Житомирской области

15:14 09.08.2026 Вс
2 мин
Из-за масштаба разрушений производство временно приостановили на неопределенный срок
aimg Мария Науменко
Фото: последствия атаки РФ на предприятие "Кромберг энд Шуберт" в Житомирской области (facebook.com/vitaliy.bunechko)

Российские войска нанесли массированный удар по Житомирской области. В результате атаки был поврежден "Кромберг энд Шуберт Житомир" - гражданское предприятие со 100% немецкими инвестициями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Житомирской ОВВ Виталия Бунечко и официальное заявление предприятия.

Что известно о повреждениях

По данным предприятия, в течение последних суток его производственные мощности и инфраструктура получили значительные повреждения и масштабные разрушения.

"Кромберг энд Шуберт Житомир" работает в регионе уже 11 лет. Предприятие имеет 100% германские инвестиции и обеспечивает работой около 3 500 человек.

В компании подчеркнули, что в результате атаки никто из работников не пострадал.

Из-за значительного уровня повреждений предприятие вынуждено временно приостановить работу на неопределенный срок. Когда само производство сможет возобновиться, пока неизвестно.

Возможные сроки обновления определят после завершения технической оценки и установления полного объема необходимых работ.

Что говорят в Житомирской ОВА

По словам Виталия Бунечко, последствия атаки локализовали силы ГСЧС. На месте также работает следственно-оперативная группа правоохранителей.

Областная военная администрация совместно с органами местного самоуправления уже ищет возможные пути помощи стратегическому инвестору.

Власти области заинтересованы в сохранении работы предприятия, поддержании его коллектива и создании условий для скорейшего обновления.

Ранее российские удары уже приводили к уничтожению крупных складов и производственных объектов украинских и международных компаний.

В частности, в ночь на 5 августа российская атака уничтожила склад готовой продукции Japan Tobacco International (JTI) в Киевской области. В компании заявили, что среди пострадавших не было.

Кроме того, РФ разрушила склад и офис Delta Plus Ukraine, который являлся крупнейшим в Украине составом средств индивидуальной защиты. В компании сообщили, что потеряли имущество и запасы, накапливаемые годами. Когда предприятие сможет возобновить работу, пока неизвестно.

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