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РФ атакувала Недригайлівську громаду Сумської області: є пошкодження, постраждала людина

Субота 31 травня 2025 02:53
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РФ атакувала Недригайлівську громаду Сумської області: є пошкодження, постраждала людина Фото: наслідки атаки уточнюються (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 31 травня росіяни обстріляли ракетами Недригайлівську громаду Сумської області. Через ворожу атаку є пошкодження та постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

"У ніч на 31 травня ворог завдав ракетних ударів по території Недригайлівської громади на Сумщині. Є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, щонайменше одна людина постраждала - їй надали медичну допомогу на місці.

"Наслідки атаки уточнюються", - додали в ОВА.

Обстріли Сумської області

Зазначимо, що російські окупанти обстрілюють територію Сумської області кожного дня. Для атак ворог використовує дрони, ракети, керовані авіабомби.

Зокрема, днями російський дрон "Ланцет" влучив по блокпосту. В той момент там перебував працівник поліції. На щастя, за даними РБК-Україна, чоловік живий. Він отримав травми та проходить зараз реабілітацію.

Крім того, на території Сумської області фіксуються бої та є низка населених пунктів, які ворог окупував. Станом на ранок 30 травня ситуація залишалася складною, також продовжувалася евакуація мешканців.

"Станом на сьогоднішній ранок (30 травня, - ред) ворог намагається проводити наступальні дії. Ситуація складна, як зазвичай під час дій агресора. В той же час комунікація з командуванням військових в мене 24/7", - повідомляв голова Сумської ОВА Олег Григоров.

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