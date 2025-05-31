РФ атаковала Недригайловскую громаду Сумской области: есть повреждения, пострадал человек

В ночь на 31 мая россияне обстреляли ракетами Недригайловскую громаду Сумской области. Из-за вражеской атаки есть повреждения и пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской областной военной администрации.

Кроме того, по меньшей мере один человек пострадал - ему оказали медицинскую помощь на месте.

"В ночь на 31 мая враг нанес ракетные удары по территории Недригайловской громады на Сумщине. Есть повреждения в жилом секторе, разрушены складские помещения", - говорится в сообщении.

Обстрелы Сумской области

Отметим, что российские оккупанты обстреливают территорию Сумской области каждый день. Для атак враг использует дроны, ракеты, управляемые авиабомбы.

В частности, на днях российский дрон "Ланцет" попал по блокпосту. В тот момент там находился сотрудник полиции. К счастью, по данным РБК-Украина, мужчина жив. Он получил травмы и проходит сейчас реабилитацию.

Кроме того, на территории Сумской области фиксируются бои и есть ряд населенных пунктов, которые враг оккупировал. По состоянию на утро 30 мая ситуация оставалась сложной, также продолжалась эвакуация жителей.

"По состоянию на сегодняшнее утро (30 мая, - ред) враг пытается проводить наступательные действия. Ситуация сложная, как обычно во время действий агрессора. В то же время коммуникация с командованием военных у меня 24/7", - сообщал председатель Сумской ОВА Олег Григоров.

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