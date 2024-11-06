РФ атакувала Миколаївську область: Первомайськ та десятки населених пунктів без світла

"Внаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення абонентів", - розповів Кім.

За його даними, енергетики вже заживили значну частину споживачів, відновлювальні роботи продовжуються.

Що відомо про ситуацію зі світлом?

Як розповіли у "Миколаївобленерго", наразі виникла аварійна ситуація у Первомайському районі, через що з ночі близько 41 тис. споживачів залишились без електроенергії.

"До ранку змогли перезаживити 15,5 тис. домоволодінь. Станом на 8:00 без напруги 25,5 тис. побутових та 1,5 тис. юридичних споживачів - 21 населений пункт

повністю та Первомайськ частково", - розповіли енергетики, додавши, що ремонтні роботи тривають.