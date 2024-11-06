Окупанти атакували Україну цієї ночі ракетами та дронами: як відпрацювала ППО
Цієї ночі російські загарбники для повітряних ударів по Україні застосували ракети та ударні безпілотники. Силами та засобами ППО ЗСУ майже чотири десятки БПЛА ворога було збито над 9 областями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил Збройних сил України.
Російські повітряні атаки
Зазначається, що росармія у ніч проти 6 листопада запустила 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та Х-31П для ударів по Одеській області. Запуск здійснювався з акваторії Чорного моря
Крім того, противник запустив по Україні загалом 63 ударні дрони типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу. Запуск - із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел (у Росії) та з Чауда (окупований Крим).
Робота ППО
У відбиття російської повітряної атаки були залучені:
- зенітні ракетні війська,
- авіація,
- підрозділи РЕБ,
- мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Що відомо про збиття
У командуванні Повітряних сил розповіли, що станом на 07.30 підтверджено збиття 38 БПЛА противника над територіями дев'яти областей, а саме:
- у Одеській,
- Миколаївській,
- Київській,
- Сумській,
- Кіровоградській,
- Житомирській,
- Черкаській,
- Чернігівській,
- Запорізькій областях.
Військові додали, що 20 ворожих безпілотників були локаційно втрачені у різних регіонах України. Крім того, ще 2 російські БПЛА досі перебувають в повітряному просторі країни, й робота ППО триває.
Атака "Шахедів"
Раніше повідомлялося, що ввечері 5 листопада був зафіксований запуск російськими загарбниками дронів-камікадзе у бік України для чергової повітряної атаки.
Так, у низці областей України була оголошена повітряна тривога. Крім того, тривога була й у Києві цієї ночі.
Додамо, що ворожі безпілотники також збивали у Київській області, де тривала робота ППО через фіксацію "Шахедів".
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