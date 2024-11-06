РФ атаковала Николаевскую область: Первомайск и десятки населенных пунктов без света

"В результате вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивания абонентов", - рассказал Ким.

По его данным, энергетики уже заживили значительную часть потребителей, возобновляемые работы продолжаются.

Что известно о ситуации со светом?

Как рассказали в "Николаевоблэнерго", сейчас возникла аварийная ситуация в Первомайском районе, из-за чего с ночи около 41 тыс. потребителей остались без электроэнергии.

"До утра смогли перезаживить 15,5 тыс. домовладений. По состоянию на 8:00 без напряжения 25,5 тыс. бытовых и 1,5 тыс. юридических потребителей - 21 населенный пункт полностью и Первомайск частично", - рассказали энергетики, добавив, что ремонтные работы продолжаются.