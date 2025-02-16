РФ атакувала Миколаїв "Шахедами": виникла пожежа, є постраждалий

В ніч на 16 лютого російські окупанти атакували Миколаїв ударними дронами типу "Шахед". Внаслідок атаки зафіксовано пожежу та відомо мінімум про одного постраждалого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма та канал мера міста Олександра Сєнкевича.
"В Миколаєві внаслідок атаки шахедів виникла пожежа, є пошкодження магазину. На даний момент відомо про одного постраждалого. Всі служби працюють", - йдеться у повідомленні о 02:14.
Через декілька хвилин Сєнкевич поінформував, що комунальні служби почали обстеження території для фіксації та ліквідації наслідків атаки.
"Всі подробиці - згодом, - додав він.
Зазначимо, що за останні приблизно дві години, у Миколаєві декілька разів було чути звуки вибухів на тлі атаки дронів. Зокрема, безпілотники рад містом фіксували Повітряні сили ЗСУ.
Нагадаємо, минулої ночі Росія запустила по Україні 70 ударних безпілотників. Станом на 09:00 підтверджено збиття 33 дронів, ще 37 було локально втрачено.
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