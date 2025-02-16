РФ атакувала Миколаїв "Шахедами": виникла пожежа, є постраждалий

"В Миколаєві внаслідок атаки шахедів виникла пожежа, є пошкодження магазину. На даний момент відомо про одного постраждалого. Всі служби працюють", - йдеться у повідомленні о 02:14.

Через декілька хвилин Сєнкевич поінформував, що комунальні служби почали обстеження території для фіксації та ліквідації наслідків атаки.

"Всі подробиці - згодом, - додав він.

Зазначимо, що за останні приблизно дві години, у Миколаєві декілька разів було чути звуки вибухів на тлі атаки дронів. Зокрема, безпілотники рад містом фіксували Повітряні сили ЗСУ.