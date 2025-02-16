РФ атаковала Николаев "Шахедами": возник пожар, есть пострадавший

"В Николаеве в результате атаки шахедов возник пожар, есть повреждения магазина. На данный момент известно об одном пострадавшем. Все службы работают", - говорится в сообщении в 02:14.

Через несколько минут Сенкевич сообщил, что коммунальные службы начали обследование территории для фиксации и ликвидации последствий атаки.

"Все подробности - позже, - добавил он.

Отметим, что за последние примерно два часа, в Николаеве несколько раз были слышны звуки взрывов на фоне атаки дронов. В частности, беспилотники советов городом фиксировали Воздушные силы ВСУ.