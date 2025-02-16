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РФ атаковала Николаев "Шахедами": возник пожар, есть пострадавший

Фото: все службы уже работают на месте (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 16 февраля российские оккупанты атаковали Николаев ударными дронами типа "Шахед". В результате атаки зафиксирован пожар и известно минимум об одном пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима и канал мэра города Александра Сенкевича.

"В Николаеве в результате атаки шахедов возник пожар, есть повреждения магазина. На данный момент известно об одном пострадавшем. Все службы работают", - говорится в сообщении в 02:14.

Через несколько минут Сенкевич сообщил, что коммунальные службы начали обследование территории для фиксации и ликвидации последствий атаки.

"Все подробности - позже, - добавил он.

Отметим, что за последние примерно два часа, в Николаеве несколько раз были слышны звуки взрывов на фоне атаки дронов. В частности, беспилотники советов городом фиксировали Воздушные силы ВСУ.

Напомним, прошлой ночью Россия запустила по Украине 70 ударных беспилотников. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 33 дронов, еще 37 были локально потеряны.

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