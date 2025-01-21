РФ атакувала Миколаїв дронами: пошкоджено будинки, виникли пожежі

Зазначимо, що у Миколаєві приблизно о 23:07 було чути звуки вибухів. Незадовго до цього, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на місто з південного напрямку летять ударні безпілотники. Після цього в ОВА уточнили, що осталося.

"Росіяни атакували місто Миколаїв 7ма "шахедами". Є пошкодження багатоквартирних будинків, виникли пожежі", - написав Кім о 23:26.

Він додав, що всі служби працюють я на даний момент інформації щодо постраждалих не було.

Оновлено о 23:53

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поінформував у своєму Telegram, що станом на зараз триває ліквідація пожежі в квартирі багатоквартирного будинку. Для жителів організовують гаряче харчування та ковдри.

"Є руйнування приватного будинку. З-під завалів дістали постраждалу жінку. Пожежа очерету. Є руйнування та пожежа на об'єкті інфраструктури. Також працюють рятувальники", - додав він.