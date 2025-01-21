РФ атаковала Николаев дронами: повреждены дома, возникли пожары

Поздно вечером, 21 января, российские оккупанты атаковали Николаев ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки пострадали дома, произошли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОГА Виталия Кима.
Отметим, что в Николаеве примерно в 23:07 были слышны звуки взрывов. Незадолго до этого, в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что на город с южного направления летят ударные беспилотники. После этого в ОВА уточнили, что осталось.
"Россияне атаковали город Николаев 7-ю "шахедами". Есть повреждения многоквартирных домов, возникли пожары", - написал Ким в 23:26.
Он добавил, что все службы работают и на данный момент информации о пострадавших не было.
Мэр Николаева Александр Сенкевич проинформировал в своем Telegram, что по состоянию на сейчас продолжается ликвидация пожара в квартире многоквартирного дома. Для жителей организуют горячее питание и одеяла.
"Есть разрушения частного дома. Из-под завалов достали пострадавшую женщину. Пожар камыша. Есть разрушения и пожар на объекте инфраструктуры. Также работают спасатели", - добавил он.
Напомним, что в этот же вечер, около часа назад, враг атаковал "Шахедом" частный сектор в городе Сумы. В результате атаки повреждена несколько домов, выбиты окна, а также пробита стена.
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