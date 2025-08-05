РФ атакувала Лозову: пошкоджені будинки, перебої з водою і світлом, поранені діти

Російська армія завдала масованого удару по місту Лозова, що у Харківській області, у ніч на вівторок, 5 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Сергія Зеленського.
За його даними, у місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор.
Також відомо про поранених, їх кількість не уточнюється. Однак серед них - двоє дітей.
Наразі у місті працюють рятувальники, медики та екстрена допомога.
"Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ", - пише Зеленський.
Окрім цього у місті відбуваються зміни в транспортному сполученні.
"Це поки що вся інформація, яку можемо надати. Цієї ночі росіяни здійснили справжній терор мирних людей, які тихо спали. Рано чи пізно вони відповідатимуть за все", - написав Зеленський.
З безпекових міркувань, внесено тимчасові зміни в курсування приміських поїздів:
Скасовується:
Зміненим маршрутом курсуватиме:
Цієї ночі російська армія традиційно атакувала територію України ударними дронами типу "Шахед". Близько опівночі безпілотники були помічені на декількох напрямках.
А вже о третій ночі Повітряні сили повідомили, що ударні дрони рухаються у напрямку Лозової, що у Харківській області.