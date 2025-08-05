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РФ атакувала Лозову: пошкоджені будинки, перебої з водою і світлом, поранені діти

Ілюстративне фото: РФ атакувала Лозову 5 серпня (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Кава

Російська армія завдала масованого удару по місту Лозова, що у Харківській області, у ніч на вівторок, 5 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Сергія Зеленського.

За його даними, у місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор.

Також відомо про поранених, їх кількість не уточнюється. Однак серед них - двоє дітей.

Наразі у місті працюють рятувальники, медики та екстрена допомога.

"Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ", - пише Зеленський.

Окрім цього у місті відбуваються зміни в транспортному сполученні.

"Це поки що вся інформація, яку можемо надати. Цієї ночі росіяни здійснили справжній терор мирних людей, які тихо спали. Рано чи пізно вони відповідатимуть за все", - написав Зеленський.

У Лозовій закрили залізничний вокзал

З безпекових міркувань, внесено тимчасові зміни в курсування приміських поїздів:

Скасовується:

  • №6852 Дубово - Харків-Пасажирський;
  • №6414 Харків - Пасажирський - Лозова.

Зміненим маршрутом курсуватиме:

  • №6651/6573 Орілька - Полтава-Південна (замість Лозова - Полтава-Південна);
  • №6512 Лиманівка - Харків-Пасажирський (замість Лозова - Харків-Пасажирський.

Атака в ніч на 5 серпня

Цієї ночі російська армія традиційно атакувала територію України ударними дронами типу "Шахед". Близько опівночі безпілотники були помічені на декількох напрямках.

А вже о третій ночі Повітряні сили повідомили, що ударні дрони рухаються у напрямку Лозової, що у Харківській області.

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