РФ атакувала Лозову: пошкоджені будинки, перебої з водою і світлом, поранені діти

За його даними, у місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор.

Також відомо про поранених, їх кількість не уточнюється. Однак серед них - двоє дітей.

Наразі у місті працюють рятувальники, медики та екстрена допомога.

"Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ", - пише Зеленський.

Окрім цього у місті відбуваються зміни в транспортному сполученні.

"Це поки що вся інформація, яку можемо надати. Цієї ночі росіяни здійснили справжній терор мирних людей, які тихо спали. Рано чи пізно вони відповідатимуть за все", - написав Зеленський.

У Лозовій закрили залізничний вокзал

З безпекових міркувань, внесено тимчасові зміни в курсування приміських поїздів:

Скасовується:

№6852 Дубово - Харків-Пасажирський;

№6414 Харків - Пасажирський - Лозова.

Зміненим маршрутом курсуватиме: