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РФ атаковала Лозовую: повреждены дома, перебои с водой и светом, раненые дети

Иллюстративное фото: РФ атаковала Лозовую 5 августа (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Кава

Российская армия нанесла массированный удар по городу Лозовая, что в Харьковской области, в ночь на вторник, 5 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Сергея Зеленского.

По его данным, в городе повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор.

Также известно о раненых, их количество не уточняется. Однако среди них - двое детей.

Сейчас в городе работают спасатели, медики и экстренная помощь.

"Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в частности Авиловка, а также Катериновский старостинский округ", - пишет Зеленский.

Кроме этого в городе происходят изменения в транспортном сообщении.

"Это пока вся информация, которую можем предоставить. Этой ночью россияне совершили настоящий террор мирных людей, которые тихо спали. Рано или поздно они будут отвечать за все", - написал Зеленский.

В Лозовой закрыли железнодорожный вокзал

По соображениям безопасности, внесены временные изменения в курсирование пригородных поездов:

Отменяется:

  • №6852 Дубово - Харьков-Пассажирский;
  • №6414 Харьков - Пассажирский - Лозовая.

Измененным маршрутом будет курсировать:

  • №6651/6573 Орелька - Полтава-Южная (вместо Лозовая - Полтава-Южная);
  • №6512 Лимановка - Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая - Харьков-Пассажирский.

 

Атака в ночь на 5 августа

Этой ночью российская армия традиционно атаковала территорию Украины ударными дронами типа "Шахед". Около полуночи беспилотники были замечены на нескольких направлениях.

А уже в три часа ночи Воздушные силы сообщили, что ударные дроны движутся в направлении Лозовой, что в Харьковской области.

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