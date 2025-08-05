РФ атаковала Лозовую: повреждены дома, перебои с водой и светом, раненые дети

По его данным, в городе повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор.

Также известно о раненых, их количество не уточняется. Однако среди них - двое детей.

Сейчас в городе работают спасатели, медики и экстренная помощь.

"Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в частности Авиловка, а также Катериновский старостинский округ", - пишет Зеленский.

Кроме этого в городе происходят изменения в транспортном сообщении.

"Это пока вся информация, которую можем предоставить. Этой ночью россияне совершили настоящий террор мирных людей, которые тихо спали. Рано или поздно они будут отвечать за все", - написал Зеленский.

В Лозовой закрыли железнодорожный вокзал

По соображениям безопасности, внесены временные изменения в курсирование пригородных поездов:

Отменяется:

№6852 Дубово - Харьков-Пассажирский;

№6414 Харьков - Пассажирский - Лозовая.

Измененным маршрутом будет курсировать: