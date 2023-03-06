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РФ атакувала Козачу Лопань: пошкоджені 10 будинків, газопровід та електромережі

Фото: окупанти обстріляли Козачу Лопань Харківської області 6 березня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 6 березня, російські війська обстріляли село Козача Лопань Харківської області. Ворог бив з реактивної артилерії, пошкоджені 10 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка.

"Декілька годин тому ворог здійснив масований терористичний обстріл Козачої Лопані з реактивної артилерії", - розповів він.

За його словами, внаслідок ударів пошкоджено будівлю місцевого ліцею, постраждали до 10 приватних будинків, перебито газові та електричні комунікації у різних частинах селища.

"За попередньою інформацією поранених або загиблих немає", - додав він.

Як повідомлялось, через попадання російського ПТУРу до "Ниви" у Чугуївському районі Харківської області загинули двоє людей.

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