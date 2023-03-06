РФ атаковала Казачью Лопань: повреждены 10 домов, газопровод и электросети

В понедельник, 6 марта, российские войска обстреляли село Казачья Лопань Харьковской области. Враг бил из реактивной артиллерии, повреждены 10 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.

"Несколько часов назад враг совершил массированный террористический обстрел Казачьей Лопани из реактивной артиллерии", - рассказал он.

По его словам, в результате ударов повреждено здание местного лицея, пострадали до 10 частных домов, перебиты газовые и электрические коммуникации в разных частях поселка.

"По предварительной информации раненых или погибших нет", – добавил он.