РФ атакувала Київську область майже 10 годин: пошкоджено будинки та є постраждалий

Обстріл Києва

Нагадаємо, що крім Київської області, ворог атакував дронами і ракетами столицю України - Київ. Причому це місто стало основною метою ворога цієї ночі.

Унаслідок атаки в Києві було зафіксовано падіння уламків, пошкодження будинків, пожежі, пошкоджені автомобілістів. Крім того, за останніми даними - загинуло двоє людей і ще 14 поранено.

Детальніше про наслідки російської атаки по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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