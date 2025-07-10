РФ атаковала Киевскую область почти 10 часов: повреждены дома и есть пострадавший

Россияне в ночь на 10 июля массированно атаковали Киевскую область дронами и ракетами. В результате обстрела повреждены дома, автомобили, также есть информация о пострадавшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской ОВА Николай Калашника.
"Почти 10 часов продолжалась массированная ночная атака врага на Киевскую область. Против мирных населенных пунктов враг применил ударные дроны и ракеты", - говорится в сообщении.
Калашник уточнил, что в Обуховском районе есть пострадавший. Это мужчина 51 года, который получил ранения и был госпитализирован в местную больницу.
В целом последствия вражеской атаки фиксируются в 4 районах области. В частности:
"Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки. Количество поврежденных объектов может увеличиться", - добавил Калашник.
Напомним, что помимо Киевской области, враг атаковал дронами и ракетами столицу Украины - Киев. Причем данный город стал основной целью врага этой ночью.
В результате атаки в Киеве были зафиксированы падения обломков, повреждения домов, пожары, поврежденные автомобилистов. Кроме того, по последним данным - погибло двое человек и еще 14 ранены.
Подробнее о последствиях российской атаки по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.
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