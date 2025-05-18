UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

РФ атакувала Київську область дронами: є загибла, зафіксовано пошкодження

Фото: серед постраждалих дитина (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 18 травня російські окупанти намагались атакувати Київську область дронами. Внаслідок атаки є руйнування, загибла та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської обласної військової адміністрації Микола Калашника.

"Нажаль унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка. Поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. Вони доставлені до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Стан постраждалих середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Калашник уточнив, що внаслідок атаки сталося часткове руйнування приватного будинку. Крім того, у багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.

"У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу", - написав глава Київської ОВА

Він додав, що більш детальна інформація буде згодом

Атака РФ дронами по Україні

Зазначимо, що російські окупанти практично щодня обстрілюють Україну дронами.

Так, у ніч на 17 травня ворог запустив по Україні 62 ударні дрони. Зранку стало відомо, що сили ППО збили 36 безпілотників. Крім того, ще 6 БпЛА-імітаторів було локально втрачено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВійна в Україні