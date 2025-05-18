РФ атакувала Київську область дронами: є загибла, зафіксовано пошкодження

В ніч на 18 травня російські окупанти намагались атакувати Київську область дронами. Внаслідок атаки є руйнування, загибла та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської обласної військової адміністрації Микола Калашника.
"Нажаль унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка. Поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. Вони доставлені до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Стан постраждалих середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Калашник уточнив, що внаслідок атаки сталося часткове руйнування приватного будинку. Крім того, у багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.
"У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу", - написав глава Київської ОВА
Він додав, що більш детальна інформація буде згодом
Зазначимо, що російські окупанти практично щодня обстрілюють Україну дронами.
Так, у ніч на 17 травня ворог запустив по Україні 62 ударні дрони. Зранку стало відомо, що сили ППО збили 36 безпілотників. Крім того, ще 6 БпЛА-імітаторів було локально втрачено.
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