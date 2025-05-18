РФ атаковала Киевскую область дронами: есть погибшая, зафиксированы повреждения

В ночь на 18 мая российские оккупанты пытались атаковать Киевскую область дронами. В результате атаки есть разрушения, погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашника.
"К сожалению в результате вражеской атаки в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина. Ранен мужчина 61 года, женщина 59 лет и ребенок 4 лет. Они доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавших средней тяжести", - говорится в сообщении.
Калашник уточнил, что в результате атаки произошло частичное разрушение частного дома. Кроме того, в многоэтажном жилом доме рядом повреждены окна.
"В Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода", - написал глава Киевской ОВА
Он добавил, что более подробная информация будет позже
Отметим, что российские оккупанты практически ежедневно обстреливают Украину дронами.
Так, в ночь на 17 мая враг запустил по Украине 62 ударных дрона. Утром стало известно, что силы ПВО сбили 36 беспилотников. Кроме того, еще 6 БпЛА-имитаторов были локально потеряны.
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