РФ атаковала Киевскую область дронами: есть погибшая, зафиксированы повреждения

"К сожалению в результате вражеской атаки в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина. Ранен мужчина 61 года, женщина 59 лет и ребенок 4 лет. Они доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавших средней тяжести", - говорится в сообщении.

Калашник уточнил, что в результате атаки произошло частичное разрушение частного дома. Кроме того, в многоэтажном жилом доме рядом повреждены окна.

"В Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода", - написал глава Киевской ОВА

Он добавил, что более подробная информация будет позже