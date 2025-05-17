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Окупанти запустили по Україні вночі десятки дронів: як відпрацювала ППО

Україна , Субота 17 травня 2025 12:38
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Окупанти запустили по Україні вночі десятки дронів: як відпрацювала ППО Фото: РФ випустила понад 60 дронів по Україні в ніч на 17 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія за ніч 17 травня випустила по Україні 62 дрони. Безпілотники атакували Україну з чотирьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

РФ запускала по Україну ударні дрони та безпілотники-імітатори з Курська, Орела, Шаталового, а також з Гвардійського (Крим). Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряна оборона знищила 36 ворожих дронів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. Ще шість ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Як повідомили Повітряні сили, внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.

Удар по автобусу під Білопіллям

Зранку 17 травня російські окупанти вдарили дроном по автобусу поблизу Білопілля Сумської області. Очільник Білопільської громади зазначив, що люди в автобусі їхали на евакуацію з Білопілля.

Станом на 12:00 кількість постраждалих зросла до семи осіб. Внаслідок атаки загинули дев'ять осіб. За словами місцевої влади, більшість жертв - жінки похилого віку.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни вбили сім'ю, яка була в автобусі.

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