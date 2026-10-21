РФ атакувала Київ, ворог влучив в об'єкт транспортної інфраструктури

Реактивні дрони атакували столицю близько опівночі 20 жовтня. В результаті є наслідки в двох районах Києва - Солом'янському та Святошинському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи мера Києва Віталія Кличка.
Про наліт дронів спершу сповіщали Повітряні Сили, була загроза застосування балістичного озброєння. У столиці згодом пролунали вибухи.
В 23:41 пресс-сужбас КМВА повідомила, що в Солом'янському районі було зафіксовано падіння дрона на території нежитлово сектору. Кличко уточнив, що було вражено об'єкт транспортної інфраструктури.
На місці НП спалахнула пожежа, куди попрямували екстрені служби.
Окрім цього, наслідки атаки дронів також є в Святошинському районі - там уламки дрона впали на відкритій території. За попередньою інфоомацією, постраждалих немає.
Протягом доби вівторка росіяни час від часу тероризували Київ обстрілами. Серед наслідків - постраждав вже вдруге Інститут кардіології , а саме під ударом опинилася операційна.
Ще окупанти завдали удару по Шевченківському району Києва і поцілили в енергооб'єкт. У чотирьох районах виникли проблеми зі світлом, а рух електротранспорту частково призупинили.
Загалом до 21 збільшилася кількість постраждалих внаслідок атак ворога на столицю 20 жовтня. 12 поранених медики госпіталізували, троє з них перебувають у тяжкому стані. Загинула одна людина.