РФ атакувала Київ, ворог влучив в об'єкт транспортної інфраструктури

Про наліт дронів спершу сповіщали Повітряні Сили, була загроза застосування балістичного озброєння. У столиці згодом пролунали вибухи.

В 23:41 пресс-сужбас КМВА повідомила, що в Солом'янському районі було зафіксовано падіння дрона на території нежитлово сектору. Кличко уточнив, що було вражено об'єкт транспортної інфраструктури.

На місці НП спалахнула пожежа, куди попрямували екстрені служби.

Окрім цього, наслідки атаки дронів також є в Святошинському районі - там уламки дрона впали на відкритій території. За попередньою інфоомацією, постраждалих немає.