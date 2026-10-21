РФ атаковала Киев, враг попал в объект транспортной инфраструктуры

Реактивные дроны атаковали столицу около полуночи 20 октября. В результате есть последствия в двух районах Киева – Соломенском и Святошинском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения мэра Киева Виталия Кличко.
О налете дронов сначала извещали Воздушные Силы, была угроза применения баллистического вооружения. В столице впоследствии раздались взрывы.
В 23:41 пресс-сужбасс КМВА сообщила, что в Соломенском районе было зафиксировано падение дрона на территории нежилого сектора. Кличко уточнил, что был поражен объект транспортной инфраструктуры.
На месте ЧП вспыхнул пожар, куда направились экстренные службы.
Кроме того, последствия атаки дронов также есть в Святошинском районе - там обломки дрона упали на открытой территории. По предварительной информации, пострадавших нет.
В течение суток вторника россияне время от времени терроризировали Киев обстрелами. Среди последствий – пострадал уже второй раз Институт кардиологии, а именно под ударом оказалась операционная.
Еще оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району Киева и попали в энергообъект. В четырех районах возникли проблемы со светом, а движение электротранспорта частично приостановили.
В общей сложности до 21 увеличилось количество пострадавших в результате атак врага на столицу 20 октября. 12 раненых медики госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Погиб один человек.