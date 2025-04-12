РФ атакувала Київ дронами: в столиці пожежі, є потраждалі

В ніч на 12 квітня російські окупанти атакували Київ дронами. За попередніми даними, внаслідок атаки сталися пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
Він поінформував, що попередньо, у двоих районах столиці є пожежі.
"Пожежа в Святошинському районі. Палають нежитлові приміщення. У Дарницькому горить приватний будинок", - йдеться у повідомленні о 04:41.
Кличко додав, що екстрені служби прямують на місця подій.
Мер столиці повідомив, що у Святошинському районі Києва зафіксовано ще одну пожежу внаслідок падіння уламків дронів.
"Екстрені служби на місці. До медиків ніхто не звертався", - додав він.
"Станом на 05:00 внаслідок ворожої атаки, падіння уламків збитих БпЛА зафіксовано займання в Святошинському та Дарницькому районах Києва. Пошкоджено приватний будинок та нежитлову будівлю. На місці працюють рятувальники", - повідомили у КМВА.
Там додали, що інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.
Через декілька хвилин мер Києва Віталій Кличко уточнив, у Святошинському районі один постраждалий, медики надають йому допомогу. Водночас у Дарницькому районі, де впали уламки дронів, зруйновано приватний будинок. Постраждалих немає.
"Вже двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу", - написав Кличко.
Нагадаємо, що в ніч з 9 на 10 квітня теж намагалися атакувати Київ дронами. У столиці працювали сили ППО.
Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки, попередньо виникла пожежа і були руйнування в кількох районах. Також Віталій Кличко поінформував, що через ворожу атаку постраждали 4 людини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.