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РФ атакувала Київ дронами: в столиці пожежі, є потраждалі

Фото: екстрені служби прямують на місця подій (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 12 квітня російські окупанти атакували Київ дронами. За попередніми даними, внаслідок атаки сталися пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Він поінформував, що попередньо, у двоих районах столиці є пожежі.

"Пожежа в Святошинському районі. Палають нежитлові приміщення. У Дарницькому горить приватний будинок", - йдеться у повідомленні о 04:41.

Кличко додав, що екстрені служби прямують на місця подій.

Оновлено о 04:51

Мер столиці повідомив, що у Святошинському районі Києва зафіксовано ще одну пожежу внаслідок падіння уламків дронів.

"Екстрені служби на місці. До медиків ніхто не звертався", - додав він.

Оновлено о 05:05

"Станом на 05:00 внаслідок ворожої атаки, падіння уламків збитих БпЛА зафіксовано займання в Святошинському та Дарницькому районах Києва. Пошкоджено приватний будинок та нежитлову будівлю. На місці працюють рятувальники", - повідомили у КМВА.

Там додали, що інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Через декілька хвилин мер Києва Віталій Кличко уточнив, у Святошинському районі один постраждалий, медики надають йому допомогу. Водночас у Дарницькому районі, де впали уламки дронів, зруйновано приватний будинок. Постраждалих немає.

Оновлено о 05:12

"Вже двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу", - написав Кличко.

Атака росіян на Київ 10 квітня

Нагадаємо, що в ніч з 9 на 10 квітня теж намагалися атакувати Київ дронами. У столиці працювали сили ППО.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки, попередньо виникла пожежа і були руйнування в кількох районах. Також Віталій Кличко поінформував, що через ворожу атаку постраждали 4 людини.

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