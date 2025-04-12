РФ атаковала Киев дронами: в столице пожары, есть пострадавшие

Он проинформировал, что предварительно, в двух районах столицы есть пожары.

"Пожар в Святошинском районе. Горят нежилые помещения. В Дарницком горит частный дом", - говорится в сообщении в 04:41.

Кличко добавил, что экстренные службы направляются на места событий.

Обновлено в 04:51

Мэр столицы сообщил, что в Святошинском районе Киева зафиксирован еще один пожар в результате падения обломков дронов.

"Экстренные службы на месте. К медикам никто не обращался", - добавил он.

Обновлено в 05:05

"По состоянию на 05:00 в результате вражеской атаки, падения обломков сбитых БпЛА зафиксировано возгорание в Святошинском и Дарницком районах Киева. Поврежден частный дом и нежилое здание. На месте работают спасатели", - сообщили в КГВА.

Там добавили, что информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Через несколько минут мэр Киева Виталий Кличко уточнил, в Святошинском районе один пострадавший, медики оказывают ему помощь. В то же время в Дарницком районе, где упали обломки дронов, разрушен частный дом. Пострадавших нет.

Обновлено в 05:12

"Уже двое пострадавших в Святошинском районе. Медики оказывают помощь", - написал Кличко.