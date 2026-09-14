РФ атакувала Ізюм авіабомбами: зруйновані житлові будинки, постраждало немовля

Росія атакувала вночі КАБами Ізюм, що в Харківської області. Повітряні Сили повідомляли незадовго до цього про небезеку авіабомб на Харківщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківсько ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
Відомо, що в результаті удару КАБами в Ізюмі постраждали двоє дорослих та 2-місячне дитя.
"56-річний чоловік, 34-річна жінка та 2-місячна дитина постраждали в м. Ізюм внаслідок ворожого удару КАБ", - написав чиновник.
Синєгубов також розповів про зруйновані будинки, домоволодіння та авто.
"Зруйновано 4 приватних домоволодіння, пошкоджено 5 приватних будинків та пошкоджено легкові автомобілі", - зазначив голова ОВА..
ВІомо, що на місцях влучань працюють профільні служби.
Слід зазначити, що Синєгубов також показав кадр одного і зруйновних будинків. На ньому помітні значні руйнування.
Як відомо, ворог час від часу атакує Харківщину дронами. ракетами та авіабомбами. Іноді удари приходяться на місто Ізюм.
Наприклад, нещодавно в Ізюмі пролунали вибухи - ворог атакував місто авіабомбами. Одне з влучань прийшлось у вантажне відділення "Нової пошти". Тоді ж частина району залишилася без електропостачання.
Ще повідомлялось, як ворожий бойовий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Київському районі Харкова.