РФ атакувала Ізюм авіабомбами: зруйновані житлові будинки, постраждало немовля

Обстріли Ізюма раніше

Як відомо, ворог час від часу атакує Харківщину дронами. ракетами та авіабомбами. Іноді удари приходяться на місто Ізюм.

Наприклад, нещодавно в Ізюмі пролунали вибухи - ворог атакував місто авіабомбами. Одне з влучань прийшлось у вантажне відділення "Нової пошти". Тоді ж частина району залишилася без електропостачання.

Ще повідомлялось, як ворожий бойовий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Київському районі Харкова.