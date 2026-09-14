РФ атаковала Изюм авиабомбами: разрушены жилые дома, пострадал младенец

Обстрелы Изюма раньше

Как известно, враг время от времени атакует Харьковщину ждронами. ракетами и авиабомбами. Иногда удары приходятся на город Изюм.

К примеру, недавно в Изюме раздались взрывы - враг атаковал город авиабомбами. Одно из попаданий пришлось в грузовое отделение "Новой почты". Тогда же часть района осталась без электроснабжения.

Еще сообщалось, как вражеский боевой беспилотник попал в многоэтажку в Киевском районе Харькова.