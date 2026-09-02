"Приліт" в університет та будинок, пожежі та перекриті вулиці: все про наслідки атак на Київ

Влучання в Шевченківському районі

Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Через це в частині будівлі почалася пожежа.

"У Шевченківському районі, внаслідок влучання БпЛА, загоряння в 6-поверховому житловому будинку", - написав міський голова Києва Віталій Кличко.

Згодом стало відомо, що будівля постраждала серйозно.

"У Шевченківському районі, де БпЛА влучив у 6-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування будівлі. Також неподалік загоряння в триповерховій будівлі", - додав Кличко.

У Київській міській військовій адміністрації також повідомили, що в цьому районі пошкоджений медичний заклад. За словами мера, в приміщенні вибило частину вікон.

"Пошкоджене внаслідок атаки приміщення одного з медзакладів - повибивало частину вікон. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу, попередньо, немає", - зазначив Кличко.

Кількість постраждалих зростає

Дані про постраждалих влада оновлювала протягом ранку кілька разів. Станом на обід мер повідомив про сімох постраждалих, п'ятьох із них госпіталізували.

"Екстрені служби працюють на місцях влучань у Шевченківському районі міста", - додав він.

Удар по університету

Ворог також поцілив по одному з київських університетів - саме в той час, коли там тривали заняття, заявив президент України Володимир Зеленський.

У момент атаки в укритті перебували 160 студентів, постраждалих немає.

Оновлено. Стало відомо, що під атаку потрапив Національний університет харчових інформацій.

Про це повідомив міністр освіти та науки Андрій Бутенко.

"Пошкоджено будівлі університету. Серед студентів та викладачів постраждалих немає", - міністр освіти і науки Бутенко.



В університеті атаку прокоментували так: "На жаль, маємо значні руйнування деяких корпусів. Кількість постраждалих - уточнюється".

Пізніше в Голосіївському районі зафіксували ще одне влучання - цього разу по складській будівлі.

"У Голосіївському районі, попередньо, влучання БпЛА в складську будівлю", - повідомив мер.

Спочатку в мережі поширювали інформацію про вибухи в районі залізничного вокзалу, та ця інформація не підтвердилась.

В "Укрзалізниці" згодом уточнили, що влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва зафіксовано не було.

Перекриття вулиць у Києві

Через наслідки атаки в центрі Києва тимчасово обмежили рух автомобілів.

Обмеження діють на таких ділянках:

вулиця Тарасівська - від вулиці Саксаганського до перехрестя з вулицею Гетьмана Павла Скоропадського;

вулиця Микільсько-Ботанічна - від вулиці Паньківської до перехрестя з вулицею Тарасівською.

Тим часом напередодні, у ніч на 2 вересня, Одеса опинилася під масованим ударом дронів і ракет, внаслідок якого пошкоджено багатоповерхівку та навчальні заклади.